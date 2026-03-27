BC: investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 3,132 bilhões em fevereiro
Estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas
O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 3,132 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido positivo em US$ 804 milhões.
O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 346 milhões no mês passado. Em fevereiro de 2025, havia sido positivo em US$ 86 milhões.
O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 2,579 bilhões em fevereiro. No mesmo mês de 2025, havia sido positivo em US$ 48 milhões.
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O investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 6,884 bilhões no acumulado de janeiro a fevereiro de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 2,171 bilhões. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 9,518 bilhões.
As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.