BC: juro médio do rotativo do cartão de crédito cai a 424,5% ao ano em janeiro

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito caiu de 438,2% ao ano (dado revisado, de 438,0%) em dezembro para 424,5% em janeiro, informou o Banco Central nesta quarta (25).

A taxa do parcelado subiu de 188,1% (dado revisado, de 189,0%) ao ano para 194,9%. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, aumentou de 87,9% (revisado, de 88,0%) para 89,6%.

O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024.

As taxas apresentadas pelo BC podem sugerir que os bancos estejam descumprindo a lei, mas o que acontece é apenas um registro estatístico. Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. Essa taxa nem sempre é efetivada, já que os consumidores normalmente ficam "pendurados" no cartão por apenas dias ou semanas.

O BC não pretende descontinuar essa série histórica, que serve como referência para mostrar a velocidade de aumento ou redução dos juros e também é um dos componentes para se chegar à taxa cobrada pelo sistema como um todo.

