COPOM BC não trabalha só com o termômetro do que está precificado no mercado, afirma Campos Neto Declarações foram feitas a jornalistas em Washington, em coletiva conjunta com o ministro da Fazenda

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, frisou nesta quinta-feira, 24, que a autoridade monetária não trabalha apenas com o termômetro do que está precificado pelos agentes financeiros e que os preços de mercado "estão exagerados".

"Olhamos tudo, as reuniões do BC são baseadas em critérios técnicos", afirmou a jornalistas em Washington, em coletiva conjunta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o G20

Campos Neto reiterou que a autarquia está focada na convergência da inflação para a meta e que o BC fará o que for preciso para atingir o seu alvo.



Mercado global tem reagido melhor do que se imaginava ao cenário de crises

O presidente do BC disse ainda que o mercado financeiro global tem reagido melhor ao cenário de crises do que se imaginava. "Com a guerra na Ucrânia, esperávamos uma ruptura muito maior. Com a situação do Oriente Médio, esperávamos os preços do petróleo muito mais altos do que está", frisou.

