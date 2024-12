A- A+

POSIÇÃO CAMBIAL BC: Posição cambial líquida está em US$ 242,532 bilhões A posição líquida é considerada pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos

A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 242,532 bilhões em 20 de dezembro, conforme dados divulgados nesta quinta-feira, 26, pela instituição. A posição cambial líquida encerrou 2023 em US$ 238,568 bilhões e ficou em US$ 247,766 bilhões no fim de novembro.

O volume vem se reduzindo este mês porque a posição cambial líquida traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo.

O BC fez várias atuações no mercado este mês e a posição líquida é considerada pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos.

A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).

As reservas internacionais somavam US$ 347,644 bilhões em 20 de dezembro. No fim de 2023, estavam em US$ 355,034 bilhões e fecharam novembro em US$ 353,003 bilhões.

