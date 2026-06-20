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banco central BC precisa dar mais transparência para definição da taxa de juros, diz George Santoro Segundo ministro dos Transportes, a alta taxa de juros ainda é um dos fatores que mais atrapalham o desenvolvimento do setor ferroviário

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou neste sábado, 20, que o Banco Central precisa de mais transparência sobre a resolução sobre definições de altas ou baixas da taxa de juros no Brasil.



"O banco central precisa discutir a transparência das suas resoluções sobre a taxa de juros. Como ela é fixada. Não estou discutindo a independência do BC, mas a forma. O Banco Central americano grava tudo e depois divulga. Precisamos de juros compatíveis para desenvolver novos negócios de infraestrutura no País", afirmou durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).

Segundo Santoro, a taxa de juros ainda é um dos fatores que mais atrapalham o desenvolvimento do setor ferroviário, uma vez que os projetos de malha férrea no Brasil exigem grande investimento financeiro ainda em etapa de estudos. Para ele, mesmo com apoio de linhas de crédito especiais, ainda será necessário baixar os juros.



"Vivemos juros muito altos no Brasil. Empreendedores precisam de apoio para projetos de ferrovias, mas é preciso baixar os juros. O aumento da produção nacional será um bom problema que teremos que enfrentar com investimento em ferrovias", disse.



Para o ministro, não é mais possível que o 15% do Produto Interno Bruto do Brasil (PIB) será gasto com custo logístico, o chamado custo Brasil. "Precisamos mudar isso."





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