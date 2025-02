A- A+

Banco Central "BC precisa de ajuda" e solução passa pelo fiscal, diz Arminio Fraga, ex-presidente do BC Economista disse que Galípolo talvez possa convencer o governo de que "não tem mágica" na economia: "O desemprego está baixo, é um sonho. Mas a festa agora meio que acabou"

Com a curva de juros em patamar elevado e a relação dívida/PIB subindo rapidamente, o Brasil apresenta "sintomas graves" e só quem pode ajudar o trabalho do Banco Central neste cenário é a política fiscal.

Esta foi a avaliação de Arminio Fraga, ex-presidente do BC, em conversa com Gabriel Galípolo, indicado de Lula para o cargo e que realizou nesta quarta-feira sua primeira palestra desde que desde que assumiu a presidência da autarquia.

— A curva de juros está lá na Lua, a perder de vista. As expectativas de inflação - não as de curto prazo, mas as taxas implícitas, em 6%, - estão a perder de vista, sugerem um problema. E o problema em última instância é que o BC precisa de ajuda. E só tem um lugar que pode ajudar: é o fiscal — afirmou Fraga.

O sócio-fundador da Gávea Investimentos, que acompanhava na plateia o seminário do novo presidente do BC, disse que Galípolo terá que tomar um "suco amargo", em referência à subida da taxa de juros básica, a Selic, para frear os preços e desaquecer a economia.

Por outro lado, afirmou que Galípolo pode trazer o debate da necessidade de controle da política fiscal para facilitar o trabalho da política monetária:

— Você, como uma pessoa de confiança das altas autoridades, talvez possa convencê-lo (em alusão ao presidente Lula e ao governo) de que não tem mágica. Isso que aconteceu até agora foi muito bom, o desemprego está baixo. É um sonho. Mas a festa agora meio que acabou. E não é um problema de comunicação (do governo) — disse ele.

Fraga, que presidiu o Banco Central entre 1999 e 2003, disse que o remédio (juros mais altos) irá funcionar para desaquecer, mas que a autarquia "não faz milagre".

O economista afirmou que pode ser difícil para Galípolo dar declarações sobre a temática os gastos públicos, mas reforçou que o debate precisa ocorrer e o assunto parece não estar na agenda do governo.

— O paciente (em referência à economia brasileira) tá na UTI. Não precisa nem entrar na discussão se é trágico, se é dominância fiscal. Isso é muito acadêmico. Mas o "mix macro" precisa mudar e acho que isso não parece estar na agenda.

"Desafio de não transcender o quadrado da política monetária", diz Galípolo

Em resposta, o atual presidente do BC disse reconhecer que há um desafio enquanto porta-voz do Banco Central em dois aspectos: primeiro, de encontrar o limite do que cabe a autoridade monetária comunicar e como comunicar da forma correta.

Este impasse, segundo Galípolo, parece superado já que ele tem tido "espaço e voz" para isso, tentando traduzir ao mercado o que está acontecendo. Já o segundo aspecto é identificar até onde deve ir à atuação da autoridade monetária.

— Isso faz parte de um desafio que é não cruzar uma linha e não transcender o quadrado da política monetária. Mas você colocou um tema (política fiscal) de uma maneira que é um dos temas que temos que "esgrimar" agora — pontuou Galípolo, em resposta a Arminio.

