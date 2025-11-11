A- A+

Banco central BC prepara alerta de golpe em caso de transação suspeita no Pix Aplicativo vai exibir um alerta questionando se o usuário quer mesmo fazer a operação

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC), Renato Gomes, afirmou nesta terça-feira que a autoridade monetária está preparando um alerta padronizado de golpe em casos de via Pix suspeitas de golpe.

Em transmissão ao vivo sobre os cinco anos da criação do Pix, Gomes detalhou como o novo sistema pode funcionar

— Se você vai fazer uma transação e a tua instituição percebe que aquilo é uma transação suspeita, vai haver uma maneira uniformizada em que vai aparecer uma tela a mais durante o processo — disse o diretor.

Segundo ele, o alerta vai aparecer na tela do aplicativo, questionando o cliente se ele quer mesmo fazer a transação.

O BC ainda trabalha também com a automatização de processos para reforçar a segurança contra golpes, como um bloqueio de transação, quando o destinatário for uma conta marcada como fraudulenta no banco de dados do Pix.

— Se uma chave está marcada como fraudulenta no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), a transferência vai ser automaticamente bloqueada — disse Gomes.

As novidades surgem diante de uma frequência maior de ataques hackers no sistema Pix, que desviaram recursos milionários.

— Os pontos fracos da cadeia estão muito mais vigiados. Essa é uma ênfase que temos dado e que eu acho que tem trazido bons frutos. Nós estamos mais severos com relação às instituições participantes do Pix que não satisfaçam o requerimento de capital ou de patrimônio líquido — disse Gomes durante a live.

Ao final de outubro, a Polícia Federal (PF) realizou com o apoio da Interpol, a segunda fase da Operação Magna Fraus, contra um grupo criminoso responsável por um ataque hacker que em julho desviou mais de R$ 813 milhões de contas de reservas mantidas por instituições financeiras para operacionalizar transferências Pix realizadas pelos cliente

