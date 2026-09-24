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INFLAÇÃO BC projeta IPCA em 12 meses de 3,1% no 1º trimestre de 2029, último número da série O BC também espera que a inflação acumulada em 12 meses atinja 4,9% no primeiro trimestre de 2027

O Banco Central atualizou, no Relatório de Política Monetária (RPM) divulgado nesta quinta-feira, 24, a trajetória esperada para a inflação. A autarquia espera que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses continue acima do centro da meta (3%) - em 3,1% - até pelo menos o primeiro trimestre de 2029 - o último período disponível

No cenário de referência, a inflação em 12 meses fecha o terceiro trimestre de 2026 em 4,4% e encerra o ano em 5,2%.

O BC também espera que a inflação acumulada em 12 meses atinja 4,9% no primeiro trimestre de 2027, siga para 4,5% no segundo, vá para 4,5% no terceiro e encerre o ano em 3,9%.

Em seguida, projeta que o IPCA acumulado irá para 3,2% no primeiro trimestre de 2028 - atual horizonte relevante da política monetária -, 3,1% no segundo, 3,1% no terceiro e 3,1% no fim do ano.

Para o primeiro trimestre de 2029, última estimativa disponível, o BC também estima IPCA em 3,1%.

Nas aberturas por categorias, o BC espera que a inflação de preços livres acumulada em 12 meses some 5,2% no fim de 2026, 4,1% no fim de 2027 e 3,0% no fim de 2028. Para os preços administrados, a autarquia vê alta de 5,3%, 3,5% e 3,4% nos períodos, respectivamente.

As projeções para os anos fechados de 2026 e 2027 e para o 1º trimestre de 2028 já haviam sido divulgadas no comunicado da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom), publicado no último dia 16.

O BC observou que, em comparação ao RPM anterior, a projeção para o horizonte relevante ficou estável, mas a trajetória projetada para a inflação ficou mais alta de modo geral.

Para o horizonte relevante - primeiro trimestre de 2028 -, detalhou, destacam-se entre os fatores que exercem pressão altista a estimativa de um hiato do produto mais alto e o aumento das expectativas de inflação.

Por outro lado, destacam-se entre os fatores que exercem pressão baixista a inércia das surpresas na realização do IPCA de junho a agosto e devolução mais

aguda da alta dos preços do petróleo observada no curto prazo.

Já para horizontes mais próximos, a autoridade monetária destacou, além dos fatores altistas já mencionados, pressão mais forte exercida pelo clima e pelo preço mais alto do petróleo no curto prazo.

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