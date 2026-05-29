Sex, 29 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASO MASTER

BC publica regras mais rígidas para liquidez de bancos no FGC após rombo do Master

Objetivo de medidas é reduzir riscos no sistema financeiro e reforçar capacidade de resposta a crises

Reportar Erro
BC publica regras mais rígidas para liquidez de bancos no FGC após rombo do MasterBC publica regras mais rígidas para liquidez de bancos no FGC após rombo do Master - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Banco Central (BC) publicou nesta sexta-feira novas regras para reforçar a segurança do sistema financeiro. As mudanças incluem alterações nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e nas exigências de liquidez dos bancos, com o objetivo de reduzir riscos e evitar distorções na captação de recursos.

No caso do FGC, foi criado um novo parâmetro para limitar o uso excessivo de recursos garantidos pelo fundo, conforme antecipou O GLOBO.

O pacote de medidas foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no final de abril, e editado em resolução do BC nesta sexta.

A medida tenta conter o chamado risco moral — quando instituições assumem mais risco por estarem protegidas por mecanismos de garantia — e será implementada de forma gradual a partir de junho deste ano.

Leia também

• Governo do RJ fez duas transações por mês no Master entre a primeira e a última aplicação

• Castro foi à casa de Vorcaro na semana dos primeiros aportes do Rioprevidência no Master

• Caso Master: Vorcaro pagou degustação de uísque para Castro em NY

O objetivo do BC é ter um equilíbrio maior entre o volume de recursos captados pelos bancos com garantia do FGC e a quantidade de ativos de fácil acesso (líquidos) que a instituição tem para fazer frente aos compromissos.

Entenda
A partir de agora, as instituições terão que observar o chamado Ativo de Referência (AR), indicador que vai medir a qualidade e solidez dos ativos que um banco possui, levando em conta fatores como a liquidez, diversificação e a transparência.

Já o Valor de Referência (VR) representa o tamanho da exposição potencial do FGC caso a instituição enfrente dificuldades financeiras.

Assim, sempre que o VR ficar acima do AR, indicando que o risco potencial é maior do que a capacidade de cobertura dos ativos da instituição, o banco terá de direcionar a diferença para a compra de títulos públicos federais, considerados ativos mais seguros.

Enquanto isso, o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), usado para medir a capacidade financeira de uma instituição suportar prejuízos, vai considerar também "instrumentos de capital complementar e de nível II", mecanismos financeiros que funcionam como uma reserva extra de proteção para os bancos.

Crise com Master
As mudanças ocorrem em meio a um movimento mais amplo do Banco Central para endurecer as regras sobre captação com garantia do fundo, especialmente após episódios recentes de estresse no sistema financeiro.

O BC já vinha estudando mecanismos para exigir maior equilíbrio entre o volume de recursos captados com proteção do FGC e a qualidade dos ativos das instituições. A preocupação é evitar situações em que bancos dependem de captações garantidas sem ter ativos com liquidez suficiente para honrar compromissos.

O objetivo do BC é ter um equilíbrio maior entre o volume de recursos captados pelos bancos com garantia do FGC e a quantidade de ativos de fácil acesso (líquidos) que a instituição tem para fazer frente aos compromissos.

Esse desbalanceamento foi a raiz dos problemas do Master. O banco dependia muito das captações via FGC, em que oferecia prêmios acima da média do mercado, mas sua carteira de ativos era bastante ilíquida, formada, por exemplo, por precatórios e participações em empresas em crise — ou seja, recursos que não são transformados em dinheiro vivo facilmente.

O FGC garante depósitos e investimentos de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

O Master foi liquidado pelo BC em novembro, devido aos graves problemas de liquidez e à desobediência às normas que regem a atividade bancária. O dono do banco, Daniel Vorcaro, está preso.

Considerando as liquidações do Master, do Will Bank do Pleno — todas ligadas ao Master —, a fatura para essa espécie de seguro de proteção ao investidor vai subir para R$ 51,8 bilhões. No fim do ano passado, a instituição tinha em caixa R$ 120 bilhões.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter