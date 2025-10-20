Seg, 20 de Outubro

PIX

BC sobre instabilidade no Pix: sistemas administrados pela autarquia funcionam normalmente

Ainda não há confirmação sobre a origem do problema

Banco Central do BrasilBanco Central do Brasil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Questionado sobre a instabilidade relatada por alguns usuários do Pix na manhã desta segunda-feira, 20, o Banco Central afirmou que os sistemas administrados pela autarquia estão funcionando normalmente.

Como mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), usuários estão reclamando de instabilidades no Pix em múltiplas publicações em redes sociais pela manhã.

Os casos acontecem em meio a falhas globais no AWS, o serviço de computação nas nuvens da Amazon, mas ainda não há confirmação sobre a origem do problema.

O site DownDetector, que monitora reclamações sobre o funcionamento de serviços online, identificou um aumento nos relatos sobre o sistema de pagamentos instantâneos desde a madrugada.

Por volta das 11h40, houve um pico de 176 problemas reportados, de acordo com a plataforma.

O Google registrou um salto nas pesquisas do termo "Pix" e de instituições financeiras como PicPay.
 

