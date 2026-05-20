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BANCO CENTRAL

BC tem feito trabalho primoroso em controlar a inflação, afirma presidente da Febraban

Isaac Sidney aproveitou a oportunidade para tecer elogius a Gabriel Galípolo, presidente da instituição

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O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac SidneyO presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney - Foto: Rafa Rezende/Febraban

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Banco Central (BC) tem feito um trabalho primoroso do controle da inflação e teceu elogios ao presidente da instituição, Gabriel Galípolo, que participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na terça-feira.

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"Meus cumprimentos ao presidente Gabriel que ontem esteve no Senado enfrentando com altivez, com assertividade, um debate importante para o País e revestindo o Banco Central da sua institucionalidade e da sua força que é fundamental para que nós possamos ser também uma indústria regulada e supervisionada", disse na abertura do Fórum de Bem-Estar Financeiro, organizado pelo Sicredi.
 

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