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BANCO CENTRAL BC tem feito trabalho primoroso em controlar a inflação, afirma presidente da Febraban Isaac Sidney aproveitou a oportunidade para tecer elogius a Gabriel Galípolo, presidente da instituição

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Banco Central (BC) tem feito um trabalho primoroso do controle da inflação e teceu elogios ao presidente da instituição, Gabriel Galípolo, que participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na terça-feira.

"Meus cumprimentos ao presidente Gabriel que ontem esteve no Senado enfrentando com altivez, com assertividade, um debate importante para o País e revestindo o Banco Central da sua institucionalidade e da sua força que é fundamental para que nós possamos ser também uma indústria regulada e supervisionada", disse na abertura do Fórum de Bem-Estar Financeiro, organizado pelo Sicredi.



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