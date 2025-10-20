A- A+

BC vai precisar começar a abaixar os juros, porque todo mundo sabe o que nós herdamos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (20) que o Banco Central (BC) precisa diminuir a taxa de juros e disse que todos os brasileiros sabem do que a gestão petista herdou, em referência ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração se deu durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto.

"O Banco Central vai precisar começar a abaixar os juros, porque todo mundo sabe o que nós herdamos. Todo mundo sabe que estamos preparando esse País para ter uma política monetária mais séria", disse o presidente. Atualmente, a taxa Selic está em 15,00% ao ano.

O Reforma Casa Brasil, como adiantou a Broadcast, terá a oferta de R$ 40 bilhões de crédito habitacional. O novo programa é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação nas edificações. Entre os exemplos citados pelo governo estão "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

O programa contará com R$ 30 bilhões do Fundo Social e mais R$ 10 bilhões disponibilizados pela Caixa por meio de Letras de Crédito Imobiliário (LCI), totalizando R$ 40 bilhões em financiamentos destinados a melhorias habitacionais dentro da iniciativa.

