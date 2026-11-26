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Banco Central Europeu BCE: ata aponta piora da perspectiva de inflação e abre caminho para nova alta de juros Na avaliação dos dirigentes, o choque de energia pode se intensificar caso haja nova escalada das tensões no Oriente Médio, com reflexos nos preços

O Banco Central Europeu (BCE) avaliou que a perspectiva para a inflação piorou e que os riscos para os preços estão mais inclinados para cima do que na reunião de setembro, segundo a ata do encontro de outubro, publicada nesta quinta-feira, 26. A autoridade monetária destacou que o choque de energia se intensificou: os preços do petróleo e do gás superaram até mesmo os níveis previstos no cenário adverso das projeções anteriores, e seus efeitos inflacionários ainda não se materializaram por completo.

A ata indica que os preços mais altos devem manter a inflação geral acima da meta de 2% nos próximos trimestres. Dirigentes também manifestaram preocupação com a possibilidade de que a inflação só retorne à meta após 2028. Embora os efeitos indiretos sobre outros preços ainda sejam limitados e não haja sinais relevantes de efeitos de segunda ordem sobre os salários, a expectativa é de que essas pressões aumentem gradualmente.

Na avaliação dos dirigentes, o choque de energia pode se intensificar caso haja nova escalada das tensões no Oriente Médio, com reflexos nos preços. "A evolução dos preços de energia ainda deve elevar a inflação no curto prazo", afirma a ata.

O BCE manteve inalteradas as três principais taxas de juros em outubro. A ata, porém, mostrou que vários integrantes poderiam ter apoiado uma alta já naquele encontro. Para eles, "a direção da trajetória está clara" e esperar teria pouco valor. "Uma alta das taxas de juros na última reunião apenas anteciparia um aperto necessário", diz o documento. A avaliação era de que provavelmente será preciso elevar os juros novamente, a menos que a perspectiva para a inflação melhore de forma significativa

A decisão de manter os juros foi apoiada por todos os integrantes, diante da elevada incerteza e da necessidade de avaliar novos dados, inclusive as projeções de dezembro. O Conselho do BCE não se comprometeu com uma trajetória específica para os juros e reiterou que decidirá reunião a reunião, com base na inflação, na atividade econômica e na transmissão da política monetária.

A atividade da zona do euro seguia resiliente, mas o encarecimento da energia e as condições financeiras restritivas pesavam sobre o crescimento. Dirigentes também questionaram por quanto tempo os investimentos em inteligência artificial (IA) poderão sustentar a expansão global, diante das dúvidas sobre os retornos e do aumento do financiamento por dívida.

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