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Banco Central Europeu BCE deve apertar a política monetária quando os dados permitirem, afirma dirigente do banco Presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, defendeu que a política monetária do Banco Central da zona do euro deve ser "prudente, mas vigilante"

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, defendeu que a política monetária do BC da zona do euro deve ser "prudente, mas vigilante" ao avaliar as pressões inflacionárias decorrentes da guerra no Oriente Médio.

"O BCE deve estar pronto para agir sem hesitação para evitar que o aumento dos custos de energia se propague por meio de efeitos indiretos, como o aumento dos salários", declarou em carta anual ao presidente francês, Emmanuel Macron.

No entanto, para Villeroy de Galhau, o BCE só deve agir após coletar dados suficientes sobre o impacto em pressões inflacionárias mais profundas. "O BCE manteve sua taxa básica de juros em 2,0% na semana passada. A guerra é 'claramente um choque negativo de oferta', levando a um menor crescimento e maior inflação na França", detalhou. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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