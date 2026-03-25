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EFEITOS ECONÔMICOS BCE está preparado para agir em qualquer situação relacionada ao Oriente Médio, diz dirigente Pereira acrescentou que acompanha de perto os dados e as oscilações dos preços de energia

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Álvaro Santos Pereira, avaliou que a zona do euro está atualmente em posição melhor do que em 2022, quando enfrentou um choque nos preços de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 25, Pereira afirmou que o BCE está pronto para responder e agir em qualquer situação relacionada à guerra no Oriente Médio.

"Até agora, os impactos dos preços de energia têm sido muito menores do que em 2022. No entanto, tudo depende do que acontecerá, de como o conflito evoluirá", disse o dirigente.

Pereira acrescentou ainda que acompanha de perto os dados e as oscilações dos preços de energia.



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