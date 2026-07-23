BCE mantém juros inalterados, mas abre a porta para alta em setembro
Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou, por sua vez, que os riscos sobre a inflação se orientam para a alta
O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros em 2,25% nesta quinta-feira (23), mas abriu a porta para uma alta na reunião de setembro pelo possível impacto na inflação da retomada das hostilidades no Oriente Médio.
“A incerteza segue sendo alta e o impacto inflacionário da crise energética ainda não se manifestou plenamente”, destacou o emissor dos 21 países da zona do euro, que afirmou que a junta de governadores está monitorando de perto a intensidade e a duração deste choque energético.
A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou, por sua vez, que os riscos sobre a inflação se orientam para a alta.
“O choque energético pode se intensificar e seus efeitos nos preços e nossas previsões podem ser mais fortes” do que se espera atualmente, disse ela em um coletivo de imprensa.
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“Quanto mais tempo os preços da energia se mantiverem altos, mais provavelmente será que impulsionem a inflação” através de efeitos indiretos, acrescentou.
A retomada da guerra no Oriente Médio entre o Irã e os Estados Unidos deixou quase paralisada a navegação pelo Estreito de Ormuz, o que restringiu o comércio de hidrocarbonetos por uma via por onde transitava um quinto das exportações globais.
Na sua reunião anterior, em junho, o BCE se tornou o primeiro grande banco central a elevar os juros após o fechamento quase total do Estreito de Ormuz, elevando-os em 0,25 ponto percentual, para 2,25%.