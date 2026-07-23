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Banco Central Europeu BCE mantém juros inalterados, mas abre a porta para alta em setembro Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou, por sua vez, que os riscos sobre a inflação se orientam para a alta

O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros em 2,25% nesta quinta-feira (23), mas abriu a porta para uma alta na reunião de setembro pelo possível impacto na inflação da retomada das hostilidades no Oriente Médio.

“A incerteza segue sendo alta e o impacto inflacionário da crise energética ainda não se manifestou plenamente”, destacou o emissor dos 21 países da zona do euro, que afirmou que a junta de governadores está monitorando de perto a intensidade e a duração deste choque energético.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou, por sua vez, que os riscos sobre a inflação se orientam para a alta.

“O choque energético pode se intensificar e seus efeitos nos preços e nossas previsões podem ser mais fortes” do que se espera atualmente, disse ela em um coletivo de imprensa.

“Quanto mais tempo os preços da energia se mantiverem altos, mais provavelmente será que impulsionem a inflação” através de efeitos indiretos, acrescentou.

A retomada da guerra no Oriente Médio entre o Irã e os Estados Unidos deixou quase paralisada a navegação pelo Estreito de Ormuz, o que restringiu o comércio de hidrocarbonetos por uma via por onde transitava um quinto das exportações globais.

Na sua reunião anterior, em junho, o BCE se tornou o primeiro grande banco central a elevar os juros após o fechamento quase total do Estreito de Ormuz, elevando-os em 0,25 ponto percentual, para 2,25%.

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