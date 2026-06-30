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Banco Central Europeu

BCE não quer 'fazer uma surpresa' aos mercados em futuras decisões, diz integrante do banco

Em entrevista à Bloomberg nesta terça-feira, 30, às margens do Fórum de Sintra, Olaf Sleijpen ressaltou que a instituição não quer "fazer uma surpresa" aos mercados em futuras decisões

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Banco Central Europeu (BCE)Banco Central Europeu (BCE) - Foto: Daniel Roland / AFP

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do banco central da Holanda, Olaf Sleijpen, disse que o BCE "está fazendo um trabalho muito bom", ao ser questionado sobre um novo possível aumento de juros ainda este ano.

Em entrevista à Bloomberg nesta terça-feira, 30, às margens do Fórum de Sintra, Sleijpen ressaltou que a instituição não quer "fazer uma surpresa" aos mercados em futuras decisões.

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O dirigente afirmou que a queda nos preços da energia terá um impacto sobre os preços e ponderou que a inteligência artificial é inflacionária no curto prazo, apesar de os investimentos no setor beneficiarem a economia.

Sleijpen afirmou também que os números de crescimento estrutural da Europa "ainda são bastante baixos".

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