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Banco Central Europeu

BCE revisa para cima projeção para inflação em 2027 e 2028 e sobe crescimento para este ano

Segundo o BC da zona do euro, a inflação geral terá uma média de 3,0% em 2026, 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028

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BCE revisa para cima projeção para inflação em 2027 e 2028 e sobe crescimento para este anoBCE revisa para cima projeção para inflação em 2027 e 2028 e sobe crescimento para este ano - Foto: Daniel Roland/AFP

O Banco Central Europeu manteve sua projeção de referência para a inflação em 2026, na comparação com as projeções realizadas em junho, mas revisou para cima os números para 2027 e 2028.

Segundo o BC da zona do euro, a inflação geral terá uma média de 3,0% em 2026, 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028. O núcleo da inflação deverá ser de 2,5% em 2026, 2,6% em 2027 e 2,3% em 2028.

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Já a previsão de crescimento foi revisada para cima tanto para 2026 quanto para 2027, "refletindo principalmente a resiliência da economia da zona do euro, que se mostrou maior do que o esperado".

A projeção para o PIB é de 0,9% para 2026, 1,4% para 2027 e 1,5% para 2028.

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