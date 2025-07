A- A+

europa BCE/Cipollone: euro digital vai desencorajar uso de stablecoins por empresas e consumidores Dirigente do Banco Central Europeu frisou que a legislação é essencial para que o próprio mercado faça alterações

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Piero Cipollone argumentou que a criação do euro digital irá desencorajar o uso de stablecoins por empresas e consumidores, ao defender a necessidade de acelerar sua aprovação pelo Parlamento Europeu.

"Quanto antes tivermos legislação, mais cedo o euro digital será adotado por comerciantes no lugar de stablecoins", afirmou.

Cipollone frisou que a legislação é essencial para que o próprio mercado faça alterações e invista em infraestruturas apropriadas para o novo método de pagamento.



O dirigente defendeu que a União Europeia (UE) está pronta para começar as primeiras transações em um futuro próximo e enfatizou que o projeto não envolve operações programáveis.

O dirigente acrescentou que, ao contrário de especulações, a moeda digital soberana deve ajudar a prevenir os riscos de estabilidade financeira impostos por métodos de pagamentos alternativos, como as stablecoins.

Os comentários aconteceram nesta segunda-feira (14), durante sessão da Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários no Parlamento Europeu.



Participando do mesmo evento, o comissário de Economia e Produtividade da UE, Valdis Dombrovskis, observou que a iniciativa europeia de digitalização do euro não está correlacionada a qualquer movimento dos EUA neste sentido.

"O presidente dos EUA, Donald Trump, não está procurando ativamente um dólar digital ou stablecoins para substituir o dólar", disse, frisando que o assunto não está em discussão pelos americanos.

Mais cedo, em seu discurso, Dombrovskis ressaltou que o euro digital poderá ajudar a moeda europeia a fortalecer o seu papel global.

