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Banco Central

BCE/Villeroy de Galhau: possíveis aumentos dos juros serão avaliados a cada reunião

Dirigente afirmou nesta sexta-feira que um aperto da política monetária é mais provável do que um afrouxamento

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Banco Central EuropeuBanco Central Europeu - Foto: Daniel Roland/AFP

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, afirmou que possíveis aumentos nas taxas de juros serão avaliados a cada reunião do BCE e ressaltou o ambiente de incerteza decorrente das tensões geopolíticas. Em entrevista ao canal Boursorama, o dirigente afirmou nesta sexta-feira que um aperto da política monetária é mais provável do que um afrouxamento.

"A mensagem é de vigilância, obviamente, porque desde o início afirmei que o fato óbvio é que esta guerra no Oriente Médio resultará em mais inflação e menos crescimento, mas a magnitude do efeito dependerá da duração e da intensidade do conflito", detalhou.

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Segundo Villeroy de Galhau, o BCE está vigilante e determinado, visto que seu conselho está "totalmente comprometido" em estabilizar a inflação na média de 2%. "Temos capacidade para agir, como e quando necessário", acrescentou.

Ele disse ainda que a instituição não ficará "inativa" e nem reagirá "de forma exagerada" à volatilidade dos mercados de energia.
 

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