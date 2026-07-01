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Banco Central BC/Rocha: é cedo para falar de interrupção na tendência de alta das taxas de juros no crédito Taxa de juros média de todas as operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) caiu 0,1 ponto porcentual, de 33,5% ao ano em abril para 33,4% em maio

O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, disse nesta quarta-feira, 1, que ainda é cedo para dizer se a pausa na tendência de aumento dos juros em diversas modalidades de crédito vista em maio significa interrupção na tendência de alta vista nos últimos meses, acompanhando a política monetária restritiva.

"Vamos precisar de mais informações nos próximos meses para saber se essa foi uma interrupção temporária e se vai ser retomada a trajetória de crescimento, ou se chegamos a um patamar de juros que se estabilizou e vai cair", disse o técnico do BC, durante entrevista coletiva sobre as estatísticas monetárias e de crédito de maio, divulgadas nesta manhã.

A taxa de juros média de todas as operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) caiu 0,1 ponto porcentual, de 33,5% ao ano em abril para 33,4% em maio. Foi a primeira baixa desde a queda de 0,3 ponto vista entre novembro e dezembro de 2025. O juro médio das operações de crédito livre para pessoa física recuou 0,2 ponto porcentual em maio.

Rocha acrescentou que a taxa de inadimplência de abril, de 4,7%, é a maior da série histórica do BC, embora o aumento seja ao menos parcialmente puxado pelas novas normas introduzidas pela resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que mudou as regras para contabilizar essa ocorrência.

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