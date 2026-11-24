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Cooperação BCs de países de língua portuguesa criam rede de cooperação Iniciativa prevê diálogo permanente e parceria técnica

Os bancos centrais dos países de língua portuguesa formalizaram uma rede permanente de diálogo e cooperação para ampliar a troca de conhecimento e experiências entre as instituições.

A criação da Rede dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa (Rede BCPLP) foi oficializada em 4 de novembro, durante a primeira Reunião de Governadores, realizada em Luanda, capital de Angola. O Banco Central brasileiro só divulgou a notícia nesta terça-feira (24).

No encontro, os representantes assinaram um memorando de entendimento que estabelece as bases para a atuação conjunta. A iniciativa busca fortalecer a cooperação em um cenário internacional marcado por desafios econômicos, financeiros e tecnológicos cada vez mais complexos.

A rede reúne os bancos centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Cooperação permanente

A estrutura institucional permitirá compartilhar informações sobre atividades desenvolvidas em cada país que sejam de interesse comum e possam resultar em parcerias ou iniciativas de cooperação técnica.

A primeira presidência da rede será exercida pelo Banco de Portugal. O programa apresentado em Luanda prevê ampliar o diálogo entre os integrantes e desenvolver ações técnicas em áreas consideradas prioritárias.

Grupos especializados

Os representantes de bancos centrais aprovaram a criação de grupos de trabalho especializados nos seguintes temas:

• Pagamentos;

• Educação e inclusão financeira;

• Estatísticas externas;

• Resolução bancária;

• Cibersegurança;

• Inteligência artificial.

Também foram aprovados os mandatos dos grupos de trabalho e do Comitê de Política Econômica. A proposta é estabelecer fóruns técnicos para facilitar a troca de experiências e perspectivas entre profissionais dos bancos centrais participantes.

Desafios comuns

Para Paulo Picchetti, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central do Brasil, a criação da Rede BCPLP abre novas possibilidades de aproximação entre instituições que enfrentam desafios semelhantes.

“A Rede cria um espaço permanente para aproximar nossas instituições e transformar o diálogo entre os bancos centrais de língua portuguesa em cooperação concreta, com troca de experiências e conhecimento em temas cada vez mais relevantes para a atuação dos bancos centrais”, afirmou o diretor em nota. Durante a reunião, os participantes também discutiram a conjuntura econômica internacional e os principais desafios enfrentados pelas economias e pelos bancos centrais dos países representados.

Ao final do encontro, os representantes reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento da Rede e agradeceram ao Banco Nacional de Angola pela organização da reunião.

A próxima Reunião de Governadores está prevista para abril de 2027, à margem das reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Grupo Banco Mundial.

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