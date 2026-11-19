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INVESTIMENTO BDR da Anthropic chega à B3 por cerca de R$ 60 no dia de seu IPO na Nasdaq A B3 ressalta que é importante que os investidores conheçam essas características antes de investir e que oferece cursos gratuitos sobre o funcionamento e os riscos associados aos BDRs

A B3 disponibiliza nesta quinta-feira, 19, o Brazilian Depositary Receipt (BDR) da Anthropic, uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, simultaneamente ao seu IPO na Nasdaq. O BDR está sendo negociado ao preço aproximado de R$ 60, sob o código ANTH34, permitindo que investidores brasileiros comprem o ativo diretamente no home broker de suas corretoras, sem necessidade de operações de câmbio.

Cada ação da Anthropic negociada na Nasdaq, precificada a US$ 83 (equivalente a R$ 482), será representada por 8 BDRs na B3, numa proporção de 1:8. O BDR da Anthropic oferece aos investidores locais uma forma de diversificar seus portfólios e acessar inovação global em tecnologia.

Segundo o vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Luiz Masagão, "o BDR da Anthropic reforça o papel da B3 de viabilizar o acesso dos investidores brasileiros a empresas globais de inovação por um preço acessível".

Os BDRs estão sujeitos a variações no valor dos ativos no exterior e oscilações cambiais. A B3 ressalta que é importante que os investidores conheçam essas características antes de investir e que oferece cursos gratuitos sobre o funcionamento e os riscos associados aos BDRs.



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