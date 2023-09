A- A+

Turismo Beach Park lança campanha com descontos em hotelaria para e residentes do Nordeste; confira Ação promove ainda 20% off nos ingressos para o Aqua Park para aqueles que adquirirem pacotes de hospedagem durante o período da promoção

O Beach Park anunciou o lançamento de uma campanha com descontos em hotelaria exclusivos para moradores dos estados da região Nordeste. A ação acontece nos dias 15 e 16 de setembro.

Além da hospedagem com desconto nos quatro resorts do destino turístico, os clientes que adquirirem pacotes de hotelaria terão, durante o período da promoção, desconto no ingresso para o Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo pelo TripAdvisor (2023). O valor do ingresso sairá por R$ 219,00, para pagamentos no cartão, com possibilidade de parcelamento em até 10x, ou por R$ 209,00 no PIX.

Os pacotes no Oceani Beach Park Resort, por exemplo, poderão ser encontrados com valores de diárias para o casal por a partir de R$461,00, incluindo uma criança de até 12 anos grátis, com café da manhã e jantar, para pagamentos via Pix. Já no Suites Beach Park Resort, é possível encontrar pacotes para o casal, incluindo duas crianças de até 12 anos grátis, com café da manhã e jantar, por a partir de R$ 579,00 no Pix.

As vendas ocorrem exclusivamente pelo site https://pacotes.beachpark.com.br/ e as hospedagens adquiridas podem ser utilizadas até 28 de dezembro de 2023. A disponibilidade de pacotes promocionais pode variar de acordo com a data escolhida.

O Beach Park está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos da capital cearense e é muito procurado por quem quer curtir opções completas de lazer e entretenimento em um só lugar.

Sobre o Beach Park Entretenimento

Com 37 anos, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas cearense que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza/Ceará, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro.



Atualmente ocupa mais de 200 mil m² e reúne um parque aquático, quatro resorts, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar - espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público. O Aqua Park, que conta com 30 atrações, é hoje um dos cinco parques mais visitados da América Latina (TEA/AECOM 2021).



É premiado como um dos melhores parques aquáticos do mundo e melhor parque aquático da América Latina (2020) pelo TripAdvisor; além de melhor parque aquático do Brasil pela Revista Viagem e Turismo.

O Beach Park Entretenimento também faz parte do Hall da Fama do TripAdvisor por ter recebido o Certificado de Excelência nos últimos cinco anos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil pelo Prêmio Great Place To Work. Mais que um destino de férias, hoje se consolida como um grupo de entretenimento por meio de suas diversas atuações como a Rádio Beach Park e o Beach Park Studios - estúdio de animação próprio.



Serviço:

Beach Park

@beachpark

R. Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz - Ceará

Para saber mais sobre os pacotes e programações, acesse o site do Beach Park ou entre em contato pelo telefone (85) 4012-3030.

