Beach Park, no Ceará, anuncia programação de Carnaval com atividades para a família

A- A+

O Beach Park aproveitou o clima de Carnaval para anunciar uma série de atrações nos quatro resorts da rede, na Vila Azul do Mar e no Aqua Park, (eleito o segundo melhor parque aquático do mundo pelo TripAdvisor 2023). Pacotes de hospedagem, shows ao vivo, bateria de escola de samba e oficinas temáticas, além do bloco do Beach Folia são algumas das novidades para o período.



Pré-Carnaval

Durante todos os sábados de pré-carnaval entre os dias 6 de janeiro a 3 de fevereiro, das 17h às 22h, a Vila Azul do Mar, espaço de convivência do Beach Park aberto ao público em geral, recebe artistas e bandas que prometem agitar o público.

Já nos quatro resorts (Acqua, Wellness, Oceani e Suites Beach Park Resort), ao longo de toda a semana o ‘Agito com os Beach Friends’ ensina as coreografias das músicas mais badaladas do momento para ninguém ficar parado. A diversão continua na piscina dos hotéis com bandas ao vivo, tornando a estadia ainda mais divertida.



Especialmente para as crianças, os resorts apresentam uma programação especial no período da tarde, com oficinas de máscaras e o bloquinho da Turma do Parque, com muitas brincadeiras, música e diversão. Além disso, a icônica festa das cores, com pó colorido, vai divertir toda a família em cada resort em dias alternados. A programação completa da recreação dos resorts, os hóspedes podem conferir no site.



Carnaval

Na semana do Carnaval (de 10 a 13 de fevereiro), a programação oferece atrações para todas as idades. Nos resorts, para dar as boas-vindas, os hóspedes serão recepcionados no sábado (10) por um casal de mestre-sala e porta-bandeira e por um welcome drink especial para já entrar no clima festivo.



ara os pequenos, a programação conta com oficinas para a confecção de máscaras, recreação durante todo o dia, jogos, esportes e muito mais! Já os adultos poderão participar de uma oficina de drinks com direito à degustação. Completa a programação dos resorts o tradicional bloco do Beach Folia, que promete agitar a segunda-feira de carnaval dos foliões de plantão.



A programação segue na Vila Azul do Mar, com bandas que se apresentam durante todos os dias do feriado, elevando a energia do local com muito samba, axé e bateria de escola de samba. Para entreter a garotada, o espaço também dispõe de espetáculos de circo, pintura facial, banda de fanfarra e o trio aquarelinha fazendo a animação do bloquinho infantil.



Pacotes

Há opções de pacotes de hospedagens nos quatro resorts do destino que atendem a todos os gostos e perfis. Para o período de 09/02 a 14/02 (cinco diárias), destaque para o pacote para 3 pessoas no Oceani Beach Park Resort, com café da manhã e jantar inclusos, com diárias a partir de R$ 748. Os ingressos para o Aqua Park não estão inclusos no valor, mas os hóspedes garantem preços especiais para o passaporte de acesso ao parque aquático. As reservas podem ser feitas pelo site ou pelo telefone (85) 4012-3030.



Verão no Beach Park

O feriadão de Carnaval é também uma ótima oportunidade para o público curtir as novidades do Beach Park para a alta estação. A expansão da Vila Azul do Mar é uma ótima opção para quem busca entretenimento noturno na região. Localizada ao ar livre e rodeada pela brisa do mar da praia de Porto das Dunas, o local conta agora com um carrossel e novas lojas, além de restaurantes e muita música ao vivo para os visitantes.



Os amantes de esportes aquáticos poderão conferir o Water Sport Center, aberto ao público em geral. O espaço fica localizado em frente ao Suites Beach Park Resort e é o primeiro e único centro da região voltado para o ensino e prática de modalidades aquáticas como kitesurf, surf e wing foil.



Já as deslumbrantes paisagens naturais de uma das praias mais lindas do Ceará também podem ser apreciadas de diferentes ângulos, garantindo uma experiência verdadeiramente inesquecível. Os voos panorâmicos dos helicópteros da Helisul Aviação podem ser feitos por toda a família, partindo de dentro do complexo turístico, na praia de Porto das Dunas, a apenas 20 minutos de Fortaleza/CE. O visitante pode adquirir os ingressos para o voo na entrada da Vila Azul do Mar.

Serviço:

Beach Park ( beachpark)

R. Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz – Ceará

Para saber mais sobre os pacotes e programações, acesse o site do Beach Park ou entre em contato pelo telefone (85) 4012-3030.



S

Veja também

TRIBUTAÇÃO Reporto é prorrogado e garante isenções para o setor portuário