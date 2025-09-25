A- A+

Conexões Transnordestina Belo Jardim debate impacto da Transnordestina em seminário com especialistas e autoridades Seminário Conexões Transnordestina eúne representantes do governo, indústria e academia para discutir oportunidades logísticas e estratégicas da ferrovia no Agreste pernambucano

A cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está sediando, nesta quinta-feira (25), mais uma edição do Seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, promovido pelo Movimento Econômico com patrocínio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O encontro visa debater o impacto do trecho Salgueiro-Suape da ferrovia na cidade e na região, reunindo especialistas, empresários e técnicos que acompanham o projeto.

O prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância de trazer a ferrovia para a cidade. "Já começou uma parte, parou, mas agora acredito que vai se tornar uma realidade. Nossa cidade tem mil e um motivos para solicitar que ela passe aqui dentro do nosso município.", afirmou.

O prefeito reforçou o papel estratégico da Baterias Moura para o município. "Que esse tema venha engrandecer esse sonho que a Moura, principalmente, tem de poder levar seus produtos até o Porto de Suape e, de lá, sair para o Brasil e para o mundo afora. Moura é, de fato, essa mãe que a gente tem que reverenciar todos os dias, porque se não fosse ela, essa cidade fechava para balanço.", concluiu.

O presidente da Sudene, Francisco Alexandre, destacou a relevância estratégica da ferrovia para a competitividade e o crescimento da região. Ele lembrou que a construção da estrada é uma prioridade do Governo Federal e que a Sudene participa ativamente de fóruns e debates sobre o tema.

"A Transnordestina é essencial para o Brasil e para a nossa região. Sem a mesma capacidade de competitividade do restante do país, não cresceremos. Esse é o nosso papel", afirmou.

Francisco Alexandre acrescentou que sua missão à frente da Sudene é executar a estratégia do governo para fomentar o desenvolvimento econômico e científico do Nordeste. "Se fornecemos energia para o Brasil inteiro, precisamos ter capacidade de transformar essa energia aqui e atrair indústrias. A construção da estrada é essencial, estratégica, importante e necessária", reforçou.

O engenheiro e consultor Maurício Pina, membro das academias nacional e pernambucana de engenharia, apresentou uma análise detalhada sobre os impactos da ferrovia para Belo Jardim e a região. Ele ressaltou a importância de conhecer o passado para compreender o presente e projetar o futuro. "É importante analisar o passado para entender o presente e prospectar o futuro. Sem isso, não se chega a lugar nenhum", afirmou.

Pina relatou que, a pedido do Senai, foi realizado no final do ano passado um estudo sobre a captação de cargas para a Transnordestina, destacando produtos estratégicos como a gipsita e as baterias. O levantamento evidenciou a importância da indústria de baterias instalada em Belo Jardim, que responde por 60% das vendas nacionais. Segundo Pina, cada trecho da ferrovia poderia receber 25 vagões em dois dias, permitindo transportar a produção tanto para o mercado interno quanto para o exterior. No entanto, ele apontou que a distância rodoviária entre a fábrica e a ferrovia eleva os custos de frete. "É necessário avaliar a possibilidade de aproximar a ferrovia da cidade ou construir um ramal ferroviário até a fábrica", sugeriu.

Entre os participantes do seminário estão ainda o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; o diretor de Metalurgia, Compras e Sustentabilidade da Baterias Moura, Flávio Bruno; e o vice-presidente da Avipe e presidente do Instituto Ovos Brasil, Edival Veras.

Veja também