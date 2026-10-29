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Wellness Bem-estar corporativo impulsiona hábitos saudáveis e indústria fitness no Recife, mostra Wellhub Plataforma registrou crescimento de 44% no número de check-ins e de 51% no número de usuários ativos desde 2023; expansão também alcança academias e estúdios da região

Depois do expediente, uma parte cada vez maior dos trabalhadores do Recife troca a mesa de bar pela musculação, pelo pilates ou pela aula de CrossFit. Dados do Wellhub, plataforma de bem-estar corporativo, mostram que o número de usuários ativos na capital pernambucana cresceu 51,2% entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2026. No intervalo, os check-ins na plataforma aumentaram 44,1%.

O movimento também chegou ao lado de quem oferece o serviço. O número de academias e estúdios parceiros do Wellhub no Recife subiu 20,4% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025.

Para Ricardo Guerra, líder do Wellhub no Brasil, o resultado espelha uma mudança de mentalidade nas empresas.

"As organizações compreendem que investir na saúde e na qualidade de vida dos colaboradores não é apenas oferecer um benefício, mas criar condições para que as pessoas desenvolvam hábitos mais saudáveis, com impactos positivos para o desempenho profissional", afirma.



Horário nobre

Os dados de uso mostram como o bem-estar entrou na rotina. No primeiro semestre de 2026, os horários com mais check-ins no Recife foram 18h, 19h e 17h, nessa ordem, justamente a faixa tradicionalmente associada ao fim do expediente. Para a empresa, o padrão indica que, para parte dos profissionais, o bem-estar está se tornando "o novo happy hour".

O engajamento também é maior no início da semana: a segunda-feira lidera em volume de check-ins, seguida por terça e quarta. Entre as atividades mais realizadas estão musculação, CrossFit, aulas coletivas, Pilates e treinamento funcional/HIIT.

Segundo Guerra, a chave do crescimento está em tornar o bem-estar acessível e adaptável. "Manter uma rotina de atividades físicas exige mais do que disposição. É preciso superar barreiras relacionadas a custos, localização, horários e disponibilidade de modalidades", diz.

Ao reunir academias, estúdios e serviços de bem-estar em uma só assinatura, a plataforma busca ampliar as opções de cada colaborador.

"Nosso objetivo não é apenas incentivar as pessoas a começar uma atividade, mas ajudá-las a manter essa prática ao longo do tempo. É a consistência que transforma uma iniciativa pontual em um hábito saudável".



Novos alunos

O crescimento também beneficia os estabelecimentos parceiros, ao conectar a demanda gerada pelas empresas a academias e estúdios que já têm estrutura, profissionais e capacidade de atender mais alunos.

O Relatório de Crescimento do Mercado Fitness 2026 indica que 90% dos proprietários de academias e estúdios entrevistados no Brasil têm ao menos 25% de capacidade ociosa fora dos horários de pico, e 87% não possuem estratégia estruturada para ocupar esses períodos.

Entre os parceiros do Wellhub ouvidos, 88% citam o melhor aproveitamento dos horários de menor movimento como um dos principais benefícios, e todos afirmam alcançar públicos que não atingiriam apenas com o próprio marketing.

Estudo da EY-Parthenon, feito com 11 redes parceiras e mais de 800 unidades no país, concluiu que 95% dos usuários avaliados representavam demanda incremental, entre novos alunos e pessoas que voltaram a treinar após mais de três meses de inatividade.

A análise estimou ainda uma contribuição de R$ 13,2 bilhões ao PIB brasileiro em 2025, dos quais R$ 6 bilhões associados especificamente a academias e estúdios parceiros. Os números são nacionais e não representam estimativa para o Recife.

"Nossa visão é que o crescimento precisa gerar valor para todo o ecossistema: mais pessoas adotando hábitos saudáveis, empresas com equipes mais engajadas e estabelecimentos com novas oportunidades", resume Guerra.

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