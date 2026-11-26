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BRASIL Beneficiários do INSS que entraram a partir de maio terão 13º salário depositado neste fim de a Abono sai em parcela única, junto com a folha de novembro

Aposentados, pensionistas e titulares de outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) que passaram a receber benefício a partir de maio terão o 13º salário depositado neste fim de ano, junto com o pagamento de novembro. Os depósitos começaram na terça-feira, dia 24 deste mês, e vão até 7 de dezembro, conforme o número final do cartão de benefício.

Procurado pelo Globo, o INSS confirmou que os novos segurados seguem o mesmo calendário da folha regular de novembro, ou seja, o abono entra na conta no mesmo dia do pagamento mensal.

A data de pagamento também depende do valor recebido. Quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.621) recebe primeiro entre 24 de novembro e 7 de dezembro. Já os segurados com renda acima do piso nacional têm o dinheiro liberado na primeira semana de dezembro, entre os dias 1º e 7 de dezembro. Para esse grupo de novos beneficiários, o 13º é proporcional aos meses de recebimento ao longo do ano.

Para aqueles que já recebiam até abril, o abono foi antecipado em duas parcelas. A medida alcançou cerca de 35,2 milhões de benefícios, num total de R$ 78,2 bilhões. A primeira metade foi paga entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, entre 25 de maio e 8 de junho.

O abono anual é devido a titulares de benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente e benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Segundo o INSS, também recebem os titulares de benefícios concedidos por legislação especial, quando houver previsão legal.





Fica de fora o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), pago a idosos de baixa renda e a pessoas com deficiência. Por ser assistencial, ele não dá direito ao abono.

Como calcular o valor do 13º salário

Para quem passou a receber depois da antecipação, a conta divide a parcela mensal por 12 e multiplica o resultado pelo número de meses em que o benefício esteve ativo no ano.

Em regra, uma fração igual ou superior a 15 dias conta como mês inteiro. Assim, quanto mais tarde tiver sido a concessão, menor será a quantia.

Nos benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária e o salário-maternidade, o 13º também é proporcional ao período de recebimento. Nesses casos, o pagamento acontece durante a vigência do benefício, e a data pode não coincidir com a folha de novembro.

Calendário de pagamento do 13º

O INSS escalona os depósitos pra evitar filas e sobrecarga na rede bancária. O número que vale é o último antes do dígito verificador, que aparece depois do hífen. No cartão 0106-7, por exemplo, considera-se o 6.

Confira as datas para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

E para quem tem renda acima do piso:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

O que fazer se o 13º salário não cair

O valor a receber pode ser consultado no aplicativo ou no site Meu INSS (meu.inss.gov.br). O extrato costuma exibir o abono perto do início dos depósitos. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Basta informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais.

Se o 13º não aparecer, a orientação é esperar o fim do calendário. Como o ciclo de novembro só termina em 7 de dezembro, vale checar o extrato novamente depois dessa data. Também é importante confirmar a data de início do benefício e o número final do cartão, já que quem começou a receber antes de maio já teve o valor pago no primeiro semestre.

Caso haja divergência no valor ou ausência de depósito após o prazo, o segurado pode pedir esclarecimentos pelo Meu INSS ou pela central 135.

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