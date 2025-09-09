A- A+

Economia Beneficiários e do INSS poderão desbloquear empréstimo consignado com senha do banco Medida foi criada como alternativa ao reconhecimento facial

Para liberar o crédito consignado para um grupo de aposentados e pensionistas do INSS, o governo vai autorizar o desbloqueio do benefício dessa modalidade de crédito com a credencial de autenticação bancária.

A medida vai beneficiar especialmente beneficiários do INSS que não dispõem de biometria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cálculo é que isso atinja cerca de 70 mil aposentados e pensionistas por mês.

Esse grupo de pessoas estava impedido de tomar empréstimo consignado porque não havia como fazer o desbloqueio. A proposta de usar a credencial bancária foi proposta pela Dataprev, estatal processadora dos dados de Previdência e aceita pelo INSS.

No site Gov.br, o beneficiário tem a opção de usar a senha do banco onde tem conta.

O INSS alerta para que os segurados tomem cuidado com golpes. Todo processo de reconhecimento facial e desbloqueio deve ser feito apenas pelos canais oficiais do governo federal.

A utilização da biometria dos bancos para as contratações de consignado do INSS já era obrigatória desde 2022. No dia dia 8 de maio deste ano, o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, determinou o bloqueio de todos os benefícios previdenciários para novos registros de empréstimos consignados, em cumprimento a uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU).

O Tribunal passou a exigir biometria facial para qualquer operação de consignado, como contratar, refinanciar e portabilidade, migração do empréstimo para outro banco.

