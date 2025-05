A- A+

Banco Benefício do Caixa Tem já está disponível e oferece R$ 2.260 para pessoas de baixa renda Auxílio é destinado a inscritos no CadÚnico com renda familiar de até R$ 500 por pessoa

O Governo Federal lançou um novo benefício financeiro no valor de R$ 2.260, voltado a famílias de baixa renda com cadastro ativo no CadÚnico e renda per capita de até R$ 500. Para ter direito ao valor, é necessário que o cadastro esteja atualizado até fevereiro de 2025, sem pendências e que o beneficiário não tenha recebido auxílio similar nos últimos 90 dias.

O crédito será depositado automaticamente na conta dos beneficiários que atendem a todos os critérios exigidos. Para garantir o repasse, é fundamental manter os dados cadastrais corretos e regulares.

Por meio do aplicativo Caixa Tem, é possível consultar saldo e extrato, realizar transferências via Pix, pagar contas e boletos, além de sacar o valor em casas lotéricas.

Para assegurar o uso seguro do benefício, a Caixa Econômica Federal recomenda que o aplicativo esteja sempre atualizado e que os usuários recorram exclusivamente aos canais oficiais para esclarecimento de dúvidas, como forma de prevenir golpes e fraudes digitais — prática que tem se intensificado com o crescimento do acesso a serviços online.

A instituição também tem promovido campanhas educativas nas redes sociais, ampliado o atendimento com postos itinerantes e incentivado a inclusão digital em parceria com organizações locais. Essas ações buscam facilitar o acesso ao auxílio e garantir que ele beneficie quem realmente precisa.

