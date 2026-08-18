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Previdência Social Benefício do INSS poderá ter até 30% destinado ao pagamento de aluguel Projeto aprovado pela Câmara permite desconto direto na renda de aposentados e pensionistas, mas ainda depende do Senado

A Câmara dos Deputados aprovou, em 12 de agosto de 2026, o Projeto de Lei 462/2011, que cria o aluguel consignado. A proposta permite que aposentados, pensionistas do INSS, trabalhadores e servidores autorizem o desconto de até 30% da renda mensal para pagar o aluguel.

A medida ainda não está em vigor. O texto precisa ser analisado pelo Senado e, se aprovado, seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar de envolver benefícios do INSS, o projeto não determina corte automático nas aposentadorias ou pensões. O desconto só poderá ocorrer mediante autorização do beneficiário.

A proposta busca substituir garantias tradicionais, como fiador, caução e seguro-fiança, pelo desconto direto na renda. Duas ou mais pessoas também poderão contribuir com parcelas de suas rendas para completar o valor do aluguel.

O projeto tramita no Congresso desde 2011 e sofreu alterações durante sua análise. Agora, cabe ao Senado decidir sobre a continuidade da proposta.

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