Benefício por pessoa no Bolsa Família sobe de R$ 142 para R$ 164; veja demais reajustes por auxílio
Valor mínimo por família subiu de R$ 600 para R$ 691
Com o reajuste de 15% anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Bolsa Família nesta quinta-feira, o benefício de renda da cidadania, pago por integrante da família, subiu de R$ 142 para R$ 164. O piso por família subiu de R$ 600 para R$ 691.
O formato atual do Bolsa Família é formado por quatro benefícios. Primeiramente, é pago o auxílio de renda da cidadania a cada integrante da família. Caso os auxílios “individuais” somados não alcancem o piso por família, que subirá agora a R$ 691, há um complemento para chegar nesse patamar mínimo.
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Há ainda benefícios específicos para famílias que têm mulheres grávidas ou crianças pequenas, por exemplo.
Veja o reajuste em cada auxílio abaixo:
Valor mínimo por família: R$ 600 para R$ 691
Benefício de Renda da Cidadania (pago por integrante da família): R$ 142 para R$ 164
Benefício Primeira Infância, pago para famílias beneficiárias com crianças de 0 a 7 anos incompletos (auxílio é pago por criança): R$ 150 para R$ 173
Benefício Variável Familiar, pago para famílias com gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 anos e 18 anos incompletos (auxílio pago por integrante): R$ 50 para R$ 58