BILIONÁRIOS Berço de ouro: Dos dez bilionários mais jovens do mundo, apenas um não é herdeiro; conheça Fundador de startup de pagamentos, americano Ryan Breslow é o único que fez fortuna por conta própria entre os ricaços com menos de 30 anos da lista da Forbes

Entre os dez bilionários mais jovens da lista da Forbes, divulgada na segunda-feira (29), apenas um fez fortuna por conta própria. Entre os ricaços que ainda não chegaram aos 30 anos, Ryan Breslow é o único que não é herdeiro. O americano de 29 anos construiu patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão (equivalente a R$ 5,5 bilhões) após fundar a startup de pagamentos Bolt, cujo conselho hoje preside.

De acordo com a Forbes, Ryan Breslow abandonou a faculdade de Stanford em 2014 para começar o negócio. A campanha perdeu mais da metade de seu valor desde janeiro do ano passado, mas ainda é avaliada em cerca de US$ 5 bilhões (R$ 25 bilhões).



Há um ano e meio, o americano também toca uma startup voltada para o bem-estar, chamada Love. Breslow é praticante de ioga, meditação e dança — mas evita interações sociais. Seus funcionários trabalham apenas quatro dias na semana.

No top 10 dos bilionários no quesito idade, nove nasceram em "berço de ouro". Clemente Del Vecchio, de apenas 19 anos de idade, é o mais jovem a entrar no seleto grupo. O dinheiro dele é resultado da herança que recebeu após o falecimento do pai, Leonardo Del Vecchio, fundador da Luxottica, maior marca de óculos do mundo e que morreu em junho passado, aos 87 anos.



O legado patrimonial foi dividido entre a viúva com Clemente e seus cinco irmãos — entre eles, Lucas (21 anos) e Leonardo (28), que também aparecem no ranking dos mais jovens.



Cada um deles tem patrimônio estimado em US$ 3,8 bilhões (cerca de R$ 19,1 bilhões), segundo a Forbes. Clemente e Luca se tornaram donos de uma participação na Delfin, holding que também possui ações dos bancos italianos Mediobanca e UniCredit, da seguradora Generali e da incorporadora imobiliária Covivio. Leonardo ficou com a mesma proporção de ações, mas é um dos dois herdeiros a trabalhar na empresa, como diretor de estratégia da EssilorLuxottica.

A lista dos jovens bilionários inclui ainda duas irmãs sul-coreanas que herdaram ações do pai, Kim Jung-ju, morto repentinamente, aos 54 anos, no ano passado. Aos 19 anos, Kim Jung-youn possui cerca de um terço das ações da NXC, o maior acionista da publicadora de jogos online Nexon. Sua irmã mais velha, Kim Jung-min, de 21 anos, ficou com outro terço das ações. As duas nunca se envolveram no dia a dia da companhia, mas têm fortuna estimada em US$ 1,3 bilhões (o equivalente a R$ 6,5 bilhões).

Duas irmãs norueguesas também se destacam no ranking. Katharina Andresen, de 28 anos, e Alexandra Andresen, de 26, herdaram, cada uma, 42% da empresa de investimentos da família, a Ferd. Apesar disso, o pai delas, Johan Andresen, ainda está à frente da companhia. Ele detém pouco mais de 15% das ações, mas controla 70% do poder de voto, de acordo com a Forbes. Até aqui, só Katharina decidiu trilhar o caminho dos negócios da família. Aliás, acompanhou o pai, pela primeira vez, em janeiro deste ano, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Alexandra é atleta profissional de hipismo e gere a Paramount Wood, empresa de móveis de madeiras fundada pelo namorado. As Andresen têm fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão (ou R$ 7 bilhões, na cotação atual).

O rol de bilionários de até 30 anos inclui ainda o alemão Kevin David Lehmann, de 20 anos (e fortuna estimada em R$ 11,5 bilhões) e o chinês Wang Zelong, de 26 (e patrimônio de R$ 6 bilhões). Pouco se sabe sobre os dois. Segundo a Forbes, Lehmann herdou do pai ações da principal rede de drogarias da Alemanha — a dm (drogerie markt). Já Zelong herdou participações em duas empresas químicas chinesas, como a CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide, produtora de dióxido de titânio.

Veja os bilionários de até 30 anos que aparecem na lista da Forbes

1. Clemente Del Vecchio - 19 anos - Itália

2. Kim Jung-youn - 19 anos - Coreia do Sul

3. Kevin David Lehmann - 20 anos - Alemanha

4. Luca Del Vecchio - 21 anos - Itália

5. Kim Jung-min - 21 anos - Coreia do Sul

6. Alexandra Andresen - 26 anos - Noruega

7. Wang Zelong - 26 anos - China

8. Leonardo Maria Del Vecchio - 28 anos - Itália

9. Katharina Andresen - 28 anos - Noruega

10. Ryan Breslow - 29 anos - Estados Unidos - não é herdeiro

