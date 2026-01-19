A- A+

formação Berlim Digital traz imersão em Marketing Político ao Recife para preparar comunicadores para eleição Formação ocorrerá nos dias 31 de janeiro e primeiro de fevereiro, e abordará conteúdos como inteligência artificial e micro comunidades de informação

Com o início de 2026, a preparação para as eleições começa oficialmente, e o mercado de comunicação deve atuar diretamente com essa pauta durante todo o ano. Atenta a esse cenário, a Berlim Digital, escola e ecossistema de formação em marketing e comunicação, realiza nos dias 31 de janeiro e primeiro de fevereiro uma Imersão em Marketing Político.

O treinamento presencial tem como objetivo preparar profissionais para atuar de forma estratégica nas campanhas eleitorais deste ano.

O evento educativo será realizado no Station Work, no Recife, e permitirá que o participante adquira um certificado de 14 horas em estratégias de comunicação política. De acordo com o CEO da Berlim Digital, Paulo Filho, participar de formações voltadas para a política eleitoral logo no início do ano garante uma antecipação de aprendizados que são de difícil acesso quando as eleições já estão em curso.

“Com a proximidade do ano eleitoral, fica muito intenso montar e capacitar uma equipe. Quanto antes você conseguir se preparar, conseguir estruturar sua base, seu time, você vai sair na frente”, explica.

O curso vai abordar desde o planejamento de pré-campanha e a construção da persona do candidato, até a definição de conceito e slogan, estratégias de conteúdo, redes sociais, branding, tráfego pago, gestão de comunidades digitais e gerenciamento de crise.

Ainda segundo Paulo Filho, os focos da imersão eleitoral de 2026 serão ferramentas tecnológicas de difusão de informação.

“Esse ano, teremos mais ênfase tanto na inteligência artificial, quanto em micro comunidades, que vêm sendo cada vez mais importantes dentro dos últimos anos eleitorais”, anunciou o gestor.

A formação é indicada para pessoas que estão iniciando no marketing, criação de conteúdo político, assessoria ou que desejam ingressar no mercado de campanhas eleitorais. Porém, o CEO da Berlim Digital explica que, para aqueles profissionais mais experientes, a imersão pode ser usada como uma “reciclagem” de aprendizados, visto que as tendências eleitorais mudam constantemente.

“Como a imersão tem uma abordagem muito prática, com estudos de caso, a gente terá uma turma mais reduzida, na faixa dos 30 alunos, para que a gente consiga dar uma atenção prática para todo mundo”, alerta Paulo, pois as vagas para a imersão são limitadas. As inscrições já podem ser realizadas pelo site da Berlim Digital.

O time de palestrantes do curso apresenta Paulo Filho, que tem mais de 15 anos de experiência na área do marketing político e participação em mais de 50 campanhas políticas. Além dele, o curso contará com Thiago Melo, que estruturou a recente campanha vitoriosa para a diretoria do Sport Clube do Recife e o Story Maker do prefeito do Recife, João Campos.

Outros convidados surpresa devem participar da formação, consolidando a equipe de profissionais da Berlim Digital.



