A- A+

negócios Bernard Arnault será CEO até os 85 anos, decidem acionistas do conglomerado de luxo LMVH Bilionário da família fundadora da empresa é um dos homens mais ricos do mundo e hoje tem 76 anos

Os acionistas do conglomerado de luxo LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton, Sephora e Tiffany, aprovaram nesta quinta-feira uma mudança no estatuto da empresa para permitir que seu atual CEO, Bernard Arnault, de 76 anos, continue no comando do grupo até os 85 anos.

A mudança no estatuto, aprovada por 99,18% dos votos, prevê que a idade máxima para o cargo de presidente e diretor executivo suba de 80 para 85 anos. Em 2022, o limite para o cargo já havia sido ampliado de 75 para 80 anos.

CEO de um império de luxo construído a base de aquisições sucessivas, Arnaut está no cargo desde 1989 e não dá nenhum sinal de que pretende apontar um sucessor. Ele tem cinco filhos — dois do seu primeiro casamento e três de seu matrimônio atual, com Hélène Mercier. Todos os herdeiros (Delphine, de 50 anos; Antoine, 47; Alexandre, 33; Frédéric, 30; e Jean, 26) têm cargos de alto escalão no grupo.

Veja também