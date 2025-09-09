Qua, 10 de Setembro

EUA

Bessent diz estar confiante de que Suprema Corte apoiará as tarifas de Trump

Secretário do Tesouro dos EUA explicou que seu artigo de opinião sobre o Fed não era um plano para a nova diretoria da instituição, mas sim "um plano para o Fed valorizar a independência"

Foto: Saul Loeb/AFP

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 9, que está confiante de que a Suprema Corte apoiará as tarifas recíprocas do presidente do país, Donald Trump, e voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

"Fed deve recalibrar juros", disse ele em entrevista na Fox Business, alegando que o BC norte-americano "cometeu muito erros" nos últimos anos.

Bessent ainda explicou que seu artigo de opinião sobre o Fed não era um plano para a nova diretoria da instituição, mas sim "um plano para o Fed valorizar a independência".

"Tenho planos para escrever algo sobre o dólar e vou escrever sobre como podemos manter o domínio da moeda americana", acrescentou o secretário.

