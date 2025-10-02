A- A+

Crise Bessent diz que apoio dos EUA à Argentina será por swap, sem repasse direto de dinheiro Bessent enfatizou que a medida não é um resgate, mas parte de uma estratégia maior

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, buscou afastar críticas internas sobre o apoio ao governo de Javier Milei, da Argentina, nesta quinta-feira (2). "Vamos dar a eles uma linha de swap, não vamos dar dinheiro para a Argentina", disse em entrevista à CNBC. Segundo ele, "não poderia haver ideia mais equivocada do que a de que estamos ajudando americanos ricos lá".

Bessent enfatizou que a medida não é um resgate, mas parte de uma estratégia maior. "O que estamos fazendo é manter os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério ocidental", declarou.

O secretário acrescentou que a visão de "'America First' não significa apenas EUA", defendendo que evitar o colapso de países aliados é prioridade para Washington. "Quando você já tem um Estado falido como a Venezuela, não quer criar outro", alertou, ao definir a Argentina como "um farol lá embaixo", na América do Sul.



O secretário também projetou que o "efeito Milei" pode se expandir para outros países da região. "Há chances de que muitos países se juntem: Bolívia, Equador, penso que a Colômbia depois das eleições", avaliou, defendendo que o objetivo é conter a proliferação de "modelos econômicos falidos".

As declarações ocorreram após uma "ligação muito positiva" com o ministro da Economia argentino, Luis Caputo. "Espero ansiosamente receber a equipe de Caputo para avançar significativamente em nossas discussões sobre as opções de apoio financeiro", escreveu em publicação no X.

Bessent ainda reforçou que o Tesouro dos EUA está "plenamente preparado para fazer o que for necessário" e seguirá de perto os desdobramentos.

