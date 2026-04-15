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EUA Bessent diz que tarifas de Trump poderão ser restauradas ao nível anterior até julho Em fevereiro, a Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente americano excedeu sua autoridade ao impor amplas tarifas globais com base em uma lei de emergência

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (14) que as tarifas do presidente Donald Trump podem ser restabelecidas, até julho, aos níveis que vigoravam antes de a Suprema Corte dos EUA derrubá-las.

"Tivemos um revés na Suprema Corte em relação à política tarifária, mas vamos implementar ou conduzir estudos com base na Seção 301, então as tarifas podem voltar a vigorar no nível anterior no começo de julho", disse Bessent durante o evento WSJ Opinion Live, em Washington.

O secretário também afirmou que a nova medida trará mais previsibilidade, uma vez que a Seção 301 já foi testada nos tribunais, o que facilitará a tomada de decisões por parte de líderes empresariais e investidores.

Em fevereiro, a Suprema Corte dos EUA decidiu que o presidente Trump excedeu sua autoridade ao impor amplas tarifas globais com base em uma lei de emergência.

Posteriormente, o governo se utilizou da Seção 301, um dispositivo baseado em uma lei de comércio de 1974 que concede ao presidente dos EUA autoridade para impor tarifas ou outras penalidades após investigação sobre práticas comerciais que onerem o comércio americano.

Uma dessas investigações - que inclui 59 nações, entre as quais o Brasil - busca avaliar se esses países utilizam "trabalho forçado" na produção de bens a serem exportados para os EUA, o que representaria uma concorrência desleal para os produtos americanos.



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