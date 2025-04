A- A+

BRASIL Bets: governo amplia lista de games liberados para apostas e inclui jogos de tiro Esportes com pouca tradição no país, como futebol gaélico e hurling também foram reconhecidos como aptos para bets

O governo federal aumentou a lista de e-Sports e jogos online liberados para apostas online, incluindo games de tiro, como Counter Strike, Valorant e Fortnite.



A ampliação consta na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

A mudança se deu por meio de portaria do Ministério do Esporte, que alterou trecho da lei que define quais jogos online estão aptos para apostas de quota fixa, as chamadas bets.

Anteriormente, apenas jogos online reconhecidos como modalidade esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) estavam aptos para apostas. Jogos de tiro, que fazem grande sucesso no país, como Counter Strike, Valorant e Fortnite, não estão inclusos nesta lista. O diretor de esportes virtuais e games do COI, Vincent Pereira, já declarou que os jogos do tipo não promovem os valores olímpicos.

Com a mudança da regra, agora está definido que as bets estão liberadas em “torneios de e-Sports que tenham obtido licença ou autorização por parte do desenvolvedor ou do titular dos direitos de propriedade intelectual dos jogos eletrônicos jogados em tais torneios”. Desse modo, os jogos de tiro agora passam a ser aptos para apostas online.

Além disso, a portaria publicada nesta quinta também libera as bets em esportes com pouca tradição no país, como hurling, brandy, futebol gaélico e futebol australiano.

