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apostas Bets: governo diz que pediu bloqueio de 5,2 mil sites e 2 mil perfis em redes sociais após proibição Medida entrou em vigor na sexta-feira e prevê retirada do ar de plataformas irregulares e publicidade de apostas

O governo do presidente Lula afirmou nesta terça-feira que solicitou o bloqueio de 5,2 mil sites de apostas e 2 mil perfis em redes sociais nos primeiros dias após a proibição das bets no Brasil.

Em coletiva no Ministério da Justiça foi apresentado um balanço ações de combate às bets ilegais desde sexta-feira, quando entrou em vigor a medida provisória (MP) que proibiu a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line no país.

Segundo os ministérios da Justiça e Fazenda, neste período, o governo solicitou o bloqueio 5.209 sites de bets à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As ordem de bloqueio foram enviadas à agência entre ontem e hoje e os endereços devem ser retirados do ar até o final do dia, segundo o diretor Octavio Penna.

— Quando recebemos a ordem já notificamos as empresas provedoras no mesmo dia, e aí costuma tomar entre seis e oito horas para efetivar esse bloqueio — disse em entrevista.

As bets que estavam regularizadas antes da proibição só serão bloqueadas no dia 6 de outubro, quando se encerra o prazo para que os apostadores resgatem o dinheiro que estava em sites de apostas.

Nas redes sociais, foram solicitadas a remoção de 1923 perfis no Instagram e 390 páginas no Facebook que faziam publicidade irregular para apostas. Além disso, também foram identificados 1.014.722 membros de canais de bets ilegais no Telegram.

A fiscalização rastreou 63 pessoas jurídicas que recebiam dinheiro de bets ilegais. O BC foi notificado hoje para rastrear a cadeia de pagamentos, e foram instaurados 63 processos na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

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