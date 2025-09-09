A- A+

BRASIL Bets: governo vai oferecer sistema para apostador encerrar contas em todas as plataformas Dados da Secretaria de Apostas e Prêmios apontam que 17,7 milhões de pessoas acessaram sistemas de apostas autorizados no primeiro semestre de 2025

O Ministério da Fazenda prepara um sistema para que apostadores possam excluir, de uma só vez, todas as contas abertas que tiverem em sites de casas de jogos e apostas on-line.

A ferramenta é uma das entregas do grupo de trabalho do governo para reduzir impactos na saúde causados por apostas no país.

Atualmente, todas as casas de apostas regularizadas já são obrigadas a disponibilizarem um site de autoexclusão de contas em seus sites. A ideia, no entanto, é unificar essa opção para que o apostador possa excluir de uma vez todas as contas que tem em sites, já que a maioria aposta em mais de uma bet diferente.

Além disso, ao acionar essa opção, o apostador também não receberia mais publicidades de bets.

O Ministério da Saúde deve anunciar investimento em formação de profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS) para que haja um atendimento especializado à ludopatia, o vício em apostas.

O Esporte, por sua vez, prepara uma medida parecida para os atletas. A ideia é fornecer uma formação com esclarecimento em relação à manipulação de resultados, e como lidar com apostas durante a carreira esportiva.

Segundo a Pesquisa O GLOBO/Ipsos-Ipec, 16,6% dos torcedores brasileiros já apostaram em partidas de futebol.

Dados da Secretaria de Apostas e Prêmios (SPA) do Ministério da Fazenda mostram que 17,7 milhões de pessoas acessaram plataformas autorizadas no primeiro semestre de 2025. De outro, mais de 15,4 mil páginas de sites ilegais foram derrubados.

O levantamento aponta que a receita bruta total das empresas autorizadas de apostas e jogos on-line, o Gross Gaming Revenue (GGR), foi de R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre.

Liberadas no Brasil desde o final de 2018, no governo do presidente Michel Temer, a regularização dos jogos on-line e apostas esportivas foi aprovada pelo Congresso em 2023.

