Bezos e Nvidia se unem à OpenAI para financiar uma startup de robôs humanoides

A- A+

Jeff Bezos, a Nvidia e outros grandes nomes da tecnologia estão investindo em uma empresa que está desenvolvendo robôs semelhantes aos humanos, de acordo com pessoas com conhecimento da situação, como parte de uma corrida para encontrar novas aplicações para a inteligência artificial.

A empresa iniciante Figure AI - também apoiada pela OpenAI e pela Microsoft- está levantando cerca de US$ 675 milhões em uma rodada de financiamento que tem uma avaliação pré-financeira de aproximadamente US$ 2 bilhões, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto é privado.

Por meio de sua empresa Explore Investments, Bezos comprometeu-se a investir US$ 100 milhões. A Microsoft está investindo US$ 95 milhões, enquanto a Nvidia e um fundo afiliado à Amazon.com estão fornecendo US$ 50 milhões cada.

Os robôs surgiram como uma nova fronteira fundamental para o setor de IA, permitindo que ele aplique tecnologia de ponta a tarefas do mundo real. Na Figure, os engenheiros estão trabalhando em um robô que parece e se move como um ser humano.

A empresa disse que espera que sua máquina, chamada Figure 01, seja capaz de realizar trabalhos perigosos que não são adequados para pessoas e que sua tecnologia ajude a aliviar a escassez de mão de obra.

Outras empresas de tecnologia também estão envolvidas. O braço de capital de risco da Intel está investindo US$ 25 milhões, e a LG Innotek está fornecendo US$ 8,5 milhões. O grupo de investimentos da Samsung, por sua vez, destinou US$ 5 milhões.

Os apoiadores também incluem as empresas de risco Parkway Venture Capital, que está investindo US$ 100 milhões, e Align Ventures, que está fornecendo US$ 90 milhões.

O ARK Venture Fund também está participando, colocando US$ 2,5 milhões, enquanto a Aliya Capital Partners está investindo US$ 20 milhões. Outros investidores incluem a Tamarack, com US$ 27 milhões; a Boscolo Intervest Ltd., investindo US$ 15 milhões; e a BOLD Capital Partners, com US$ 2,5 milhões.





A OpenAI, que em um determinado momento considerou a aquisição da Figure, está investindo US$ 5 milhões. A Bloomberg News informou em janeiro sobre a rodada de financiamento, que teve início com a Microsoft e a OpenAI como os principais investidores iniciais.

Esses grandes nomes ajudaram a atrair o influxo de dinheiro das outras entidades. Os US$ 675 milhões arrecadados representam um aumento significativo em relação aos US$ 500 milhões inicialmente buscados pela Figure.

Os representantes da Figure e de seus investidores não quiseram comentar ou não responderam imediatamente às solicitações de comentários.

As pessoas com conhecimento do assunto esperam que os investidores transfiram os fundos para a Figure AI e assinem acordos formais na segunda-feira, mas os números podem mudar à medida que os detalhes finais forem definidos.

A avaliação de aproximadamente US$ 2 bilhões é pré-monetária, o que significa que não leva em conta o capital que a Figure está levantando.

Em maio passado, a Figure levantou US$ 70 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Parkway. Na época, o CEO Brett Adcock disse: "Esperamos ser um dos primeiros grupos a lançar no mercado um humanoide que possa realmente ser útil e realizar atividades comerciais".

O setor de robótica com IA tem estado ocupado ultimamente. No início deste ano, a startup norueguesa de robótica 1X Technologies AS, apoiada pela OpenAI, levantou US$ 100 milhões. A Sanctuary AI, sediada em Vancouver, está desenvolvendo um robô humanoide chamado Phoenix.

E a Tesla está trabalhando em um robô chamado Optimus, que Elon Musk considera um de seus projetos mais importantes.

A Agility Robotics, que a Amazon apoiou em 2022, tem robôs em teste em um dos armazéns do varejista. Bezos - a segunda pessoa mais rica do mundo, de acordo com o Bloomberg Billionaires Ranking - foi o CEO da Amazon até 2021 e continua sendo o presidente. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 197,1 bilhões.

Veja também

RECORDE Petrobras bate 6 recordes em valor de mercado só em fevereiro e já vale R$ 571 bi