BID BID anuncia acordo com Coreia do Sul, que vai destinar US$ 300 milhões para a América Latina O comércio entre o país asiático e o Brasil chegou a US$ 10 bilhões em 2023, de acordo com dados divulgados pelo banco

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta quinta-feira um programa para promover oportunidades de negócios sul-coreanos no Brasil e assinou um acordo com o Banco de Importação e Exportação da Coreia do Sul (KEXIM), que vai investir US$ 300 milhões em projetos de infraestrutura na América Latina e no Caribe (ALC) nos próximos três anos.

O anúncio foi feito pelo presidente do BID, Ilan Godjfan, no Fórum de Comércio e Inovação Coreia-ALC, que aconteceu no Rio de Janeiro, paralelamente à agenda do G20 na cidade.

"Esses recursos serão utilizados para o financiamento de futuras operações em infraestrutura, além de energia, transporte, tecnologia e comunicação ", disse Godjfan.

No evento, Godjfan também divulgou dados do relatório "Coreia do Sul e América Latina e Caribe: Avançando Juntos em um Mundo em Evolução", que mostrou que o comércio bilateral de bens entre esses países aumentou de US$ 10 bilhões em 2000 para US$ 56,8 bilhões em 2023.

"Se continuarmos intervendo nos Estados Unidos, estaremos mais bem posicionados para abordar questões geopolíticas e ambientais, ao mesmo tempo em que vamos tornar a nossa estratégia de autoestima mais resistente."

Só no Brasil, o comércio com a Coreia do Sul chegou a US$ 10 bilhões em 2023, de acordo com o relatório, que também mostra que o país liderou as exportações agroalimentares para o sul-coreano, com taxa anual de crescimento de 20% nos últimos quatro anos.

"Ainda há muito mais que podemos fazer. Há um potencial na região que vai ajudar no desenvolvimento das empresas e do governo sul-coreano e da América Latina. Nós estamos honrados de trabalhar com vocês, de aprofundar nossos laços para integrar melhor nossas regiões ", disse ele.

O presidente do banco também anunciou o programa 'BID for the Americas', que, de acordo com ele, pretende facilitar laços e funcionar como uma ponte para que empresas sul-coreanas tenham acesso a oportunidades de negócios na região.

Entre as áreas de desenvolvimento a serem abarcadas pelo programa estão agricultura sustentável para enfrentar a insegurança alimentar e parcerias público-privadas para promover o investimento estrangeiro.

O vice-presidente do país Geraldo Alckmin também esteve presente no evento, e defendeu que neste governo a inflação e o desemprego caíram e que, com a aprovação da Reforma Tributária, será possivel aumentar o PIB, os investimentos e as exportações, além de considerar que os laços com a Coreia do Sul podem contribuir para isso.

" Tenho certeza de que com o BID e o KEXIM nós vamos poder avançar mais nesse trabalho e no compromisso com a democracia e o desevolvimento ", disse ele.

