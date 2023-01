A- A+

Investimento BID aprova crédito de R$ 1,3 bilhão para Prefeitura do Recife investir em áreas vulneráveis Recursos serão empregados no programa ProMorar, que vai realizar obras de infraestrutura, habitabilidade e requalificação urbana e social de 40 comunidades fortemente atingidas pelas chuvas de maio do ano passado, na capital pernambucana

A Prefeitura do Recife teve a operação de crédito de mais de R$ 1,3 bilhão aprovada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para investimentos em infraestrutura e habitabilidade nas comunidades de baixa renda da cidade. Esse financiamento vai viabilizar o maior projeto de requalificação urbana e social do Recife. O Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Social, o ProMorar, irá melhorar as condições de vida de 40 comunidades da capital pernambucana, incluindo as áreas mais atingidas pelas chuvas de maio do ano passado.



Entre as ações estão obras que visam a redução do risco de inundações e deslizamentos de terra em áreas de morro, o reassentamento de famílias que residem em locais de risco ambiental e urbanização integrada de comunidades de interesse social. Também serão realizadas obras de macrodrenagem para o melhor escoamento das águas das chuvas, além do alargamento da calha e dragagem de rios Tejipió, Jiquiá e Moxotó.



Um dos objetivos principais do programa é reduzir o déficit habitacional e dar condições dignas de habitabilidade para a população de baixa renda do município. Para isso, além de reformar domicílios e entregar novas unidades de moradia, o ProMorar prevê um projeto de implantação integrada de infraestrutura básica, como requalificação de ruas e passeios, pavimentação e drenagem, saneamento básico, equipamentos públicos de interesse social, áreas de convivência e lazer, dentre outras intervenções.



O ProMorar já está em curso. Durante os últimos seis meses, foram realizadas consultas públicas, projetos para obras de estabilização de encostas estão sendo executados e a Prefeitura está iniciando o processo de participação cidadã para a construção coletiva do projeto de urbanização das comunidades de interesse social.



A Prefeitura deverá iniciar as obras de implantação de infraestrutura no segundo semestre de 2023.

Veja também

Fórum Econômico Marina Silva e Haddad vão representar o Brasil em Fórum Econômico