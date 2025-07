A- A+

Mundo BID prevê US$ 11 bi em investimentos a projetos para desenvolvimento sustentável na América Latina Uma das iniciativas, de proteção contra volatilidade cambial, é inspirada em plataforma do governo brasileiro

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) passa a contar com três novos programas de apoio ao desenvolvimento sustentável dos países da América Latina e do Caribe. A estimativa é impulsionar ao menos US$ 11 bilhões em investimentos em projetos desenvolvidos na região.

O eixo central dessas iniciativas, explicou Ilan Goldfajn, presidente do BID é transformar desafios em oportunidade de crescimento, ao fazer o anúncio em Sevilha, na Espanha, nesta terça-feira.

— O FX Edge oferece um conjunto de ferramentas para transformar uma das barreiras mais antigas e urgentes ao investimento, a volatilidade cambial, em resiliência e liberação de capital. O FIRRe transforma a exposição a desastres em proteção financeira, ampliando a cobertura para governos e empresas quando ocorrem choques — enumerou. — E os Amazonia Bonds (Títulos da Amazônia) transformam preocupações dos investidores com transparência em investimento, com padrões claros sobre como os recursos são usados, monitorados e reportados.

Num momento de incerteza global, ele destacou a importância da maior oferta de financiamento pré-acordado como ferramenta para permitir que governos enfrentem desafios, incluindo desastres naturais, sem estourar orçamento.

O FX Edge foi inspirado no Eco Invest, que integra o Plano de Transferência Ecológica para expansão da indústria de forma sustentável, parceria do governo brasileiro com o BID. Agora, contudo, ganha operação global, com apoio ainda do Reino Unido. O foco está em resolver um nó para a captação de investimento estrangeiro: a volatilidade cambial.

Para fazer isso, o programa traz um conjunto de ferramentas, como um mecanismo de financiamento misto — reduzindo o custo do capital — e para estruturação de projetos, além de uma linha de crédito de contingência que pode ser usada se o país for afetado por perdas cambiais. Ele traz instrumentos de hedge cambial de longo prazo, ou seja, proteção às empresas e aos investidores contra variações do câmbio.

—As iniciativas têm compromissos claros de recursos. O FX Edge se baseia no EcoInvest do Brasil, cujo primeiro leilão de financiamento misto deve mobilizar US$ 8 bilhões. Esperamos dobrar esse valor nos próximos 3 anos, à medida que o Brasil avança na implementação e incluímos outros países — disse Goldfajn.

Há um segundo leilão para recuperação de áreas degradadas em andamento e outros previstos para os próximos meses voltados para investimentos na região da Amazônia.

Resiliência a desastres

Outra novidade é o programa que funciona como um instrumento para gestão de riscos de desastres naturais (FIRRe), ajudando governos e empresas a se tornarem mais resilientes. E amplia em US$ 2 bilhões os recursos disponíveis para a linha de crédito voltada para contingência e cláusulas de dívida para resiliência climática.

É uma expansão que parte do Preparados e Resilientes nas Américas, lançado em março na reunião anual do BID, no Chile, e que vigora até 2030.

A meta inicial era apoiar governos na adoção de mecanismos financeiros que ajudem na captação de recursos para fazer frente aos desastres, o que inclui a emissão dos chamados títulos de resiliência, a criação de uma plataforma com dados confiáveis e intercambiáveis entre os países, além de uma ação coordenada para fornecimento de insumos e serviços com agilidade dentro da região.

Com isso, avança agora nessa frente que já vinha sendo destacada pelo banco: ajudar os países a transferir riscos de desastres para os mercados de seguros e financeiro. Nesse fronte, o apoio inicial irá para Belize, Honduras e Panamá, devido à alta demanda. Mais adiante será ampliado a outros países. Segundo o BID, Espanha e França têm interesse em apoiar esse trabalho.

A iniciativa inclui ainda, em conjunto com o BID Invest (braço do banco para o setor privado), uma cláusula de dívida que vai permitir proteger investimentos contra uma lista maior de choques naturais.

Dos novos recursos, US$ 1 bilhão serão direcionados ao crédito contingente para desastres naturais, linha que passa a ter mais países elegíveis a tomarem o recurso, totalizando US$ 5 bilhões em proteção até 2026.

O outro US$ 1 bilhão será alocado por meio de cláusulas de dívida para resiliência climática. Na prática, ela permite que um país possa suspender o pagamento de seus débitos por um prazo para ter fôlego fiscal para responder a emergências e esforços de reconstrução e recuperação.

Títulos da Amazônia

Por fim, um mecanismo vai ajudar na captação de recursos privados para o desenvolvimento sustentável na região Amazônica. Ele será operado com base em Títulos da Amazônia, com uma meta, para uma primeira etapa, de emitir até US$ 1 bilhão para projetos que mirem em redução de desmatamento, proteção a biodiversidade e que promovam resiliência econômica.

As emissões serão monitoradas pela Plataforma de Transparência de Títulos Verdes, mantida pelo BID, com financiamento técnico do governo da Alemanha.

Do total em recursos, US$ 2 milhões vêm da Espanha, por meio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, apoiando o desenvolvimento de diretrizes e fornecendo assistência técnica para futuros emissores. Há apoio também do Fundo Verde para o Clima.

