ESTADOS UNIDOS Biden diz que payroll comprova que economia dos EUA é a mais forte do mundo No primeiro mês de 2024, os EUA criaram 353 mil vagas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a economia do país é a mais forte do mundo, o que foi comprovado por mais um mês de fortes ganhos salariais e de crescimento de emprego em janeiro, dando continuidade ao forte desempenho do ano passado. No primeiro mês de 2024, os EUA criaram 353 mil vagas, mais do que o esperado, de acordo com dado divulgado nesta sexta-feira (2).

"É uma excelente notícia para as famílias trabalhadoras que os salários, a riqueza e os empregos sejam mais elevados agora do que antes da pandemia", disse Biden, em declaração publicada no site da Casa Branca.

O líder democrata disse que não pretende parar de lutar para reduzir os custos nos EUA. Em meio à disputa para chancelar seu nome como candidato democrata para a eleição presidencial, Biden afirmou ainda que busca impedir os esforços dos republicanos do Congresso para dar enormes benefícios fiscais para os ricos e as grandes corporações; reduzir os programas de assistenciais Medicare, Medicaid e Segurança Social; e aumentar os custos para as famílias norte-americanas.



