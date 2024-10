Biden diz que payroll de setembro é "boa notícia" para economia dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o relatório de empregos (payroll) norte-americano em setembro é uma "boa notícia" para a economia do país. Em comentário, ele afirmou que ainda há mais a ser feito para "expandir oportunidades e reduzir custos".

Biden destacou também o avanço das negociações sindicais nos portos da Costa Leste dos EUA.

"Estamos vendo o poder da negociação coletiva para aumentar os salários dos trabalhadores", comemorou o presidente dos Estados Unidos.