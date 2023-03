Biden pede a reguladores normas mais rígidas para bancos médios

A- A+

O presidente Joe Biden solicitou, nesta quinta-feira (30), que os órgãos reguladores dos Estados Unidos restabeleçam normas mais rígidas para bancos de médio porte, com o objetivo de evitar futuras falências, como a do Silicon Valley Bank (SVB).

Biden apontou seu antecessor, Donald Trump, como responsável por suavizar a regulamentação para bancos com ativos entre 100 bilhões e 250 bilhões de dólares, e instou os reguladores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e da Corporação Federal de Seguros de Depósito (FDIC, na sigla em inglês) a retomarem normas mais estritas, um passo que não requer o apoio do Congresso.

Em maio de 2018, o Congresso validou, com uma ampla maioria que incluiu tanto democratas como republicanos, a suspensão de uma série de obrigações regulatórias e prudenciais impostas às entidades de crédito que dispõem de entre 50 bilhões e 250 bilhões de dólares em ativos.

Essas modificações liberaram os bancos de médio porte da obrigação se submeterem a "testes de estresse", realizados pelos reguladores, para verificar como se comporta uma empresa em caso de fortes perturbações: um exercício criado para determinar se um banco possui capital e liquidez suficientes para resistir a um ou vários choques externos.

Depois da quebra do Silicon Valley Bank em março, que arrastou consigo o Signature Bank, dezenas de congressistas democratas pediram o restabelecimento das disposições anuladas em 2018, e apresentaram um projeto de lei nesse sentido.

Contudo, as medidas reivindicadas por Biden nesta quinta-feira "poderiam ser tomadas sem mudanças legislativas, sem a intervenção do Congresso", informou um funcionário de alto escalão da Casa Branca.

A regulação dos bancos nos Estados Unidos está vinculada a três entidades: o Fed, a FDIC e o Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês).

Mas a Casa Branca não mencionou diretamente o Fed em seu comunicado. A instituição, que realiza os "testes de estresse" para os bancos, é, em teoria, independente do Poder Executivo.

Veja também

Contas públicas Wellington Dias elogia arcabouço fiscal por garantir compromisso com os mais pobres