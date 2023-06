A- A+

EUA Biden promulgará no sábado lei que evita default "catastrófico" para a economia A lei permite o aumento do limite da dívida dos Estados Unidos

O presidente Joe Biden anunciou nesta sexta-feira (2) que assinará no sábado (3) o projeto de lei que autoriza o aumento do limite da dívida dos Estados Unidos, eliminando assim a ameaça "catastrófica" de um default da maior economia do mundo.

"Nada teria sido mais irresponsável e catastrófico do que a falência da maior potência mundial", disse o presidente americano em um discurso à nação da Sala Oval.

"Encontrar um consenso além das diferenças partidárias é difícil. A unidade é difícil, mas nunca devemos deixar de tentar", afirmou o democrata de 80 anos em um breve pronunciamento.

Após várias semanas de negociações difíceis com a oposição republicana, Biden quis renovar os laços com uma mensagem de reconciliação que já havia usado durante sua posse, em janeiro de 2021.

"Sem unidade, não há paz", disse o democrata, que assumiu o cargo logo após o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de seu antecessor, Donald Trump.

Biden, que está em campanha para a reeleição em 2024, aproveitou a ocasião para promover seus resultados econômicos e sociais, bem como outros de seus projetos, como a iniciativa de aumentar os impostos para os mais ricos.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta semana o projeto de lei que suspende o teto da dívida federal do país até janeiro de 2025 e estabelece certos limites para os gastos federais.

Sem esse acordo, os Estados Unidos corriam o risco de um default, que resultaria na falta de pagamento de suas obrigações a partir de segunda-feira, 5 de junho.

Veja também

BRASIL Justiça libera o pagamento de R$ 9 bilhões em precatórios do INSS. Veja como você pode consultar