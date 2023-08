A- A+

TECNOLOGIA "Big tech" tem alta de 843% no lucro graças à inteligência artificial. E não é Google, nem Microsoft A Nvidia, gigante americana de microchips ganhou US$ 6,2 bi no segundo trimestre, na comparação com o ano anterior. O faturamento dobrou, atingindo US$ 13,5 bi. O resultado superou com folga as estimativas

Impulsionada pelo boom da inteligência artificial, a gigante americana de microchips Nvidia dobrou seu faturamento no segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de julho, em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa ganhou US$ 13,5 bilhões, com lucro líquido de US$ 6,2 bilhões, um aumento de 843% em relação ao mesmo período de 2022.

Esses resultados, bem acima das previsões da empresa e bem acima das expectativas do mercado, fizeram com que suas ações disparassem nas negociações pós-mercado em Wall Street nesta quarta-feira (23), cerca de 8%. Desde o início do ano, suas ações subiram 200%.

A Nvidia se tornou a primeira empresa de semicondutores a acumular uma avaliação de mercado de US$ 1 trilhão após um trimestre de grande sucesso em maio. Ela surgiu como a principal fornecedora da infraestrutura necessária para apoiar o uso crescente de sistemas de IA.

Mas os investidores estão esperando por mais evidências de que o segundo trimestre foi o início de uma expansão de longo prazo e não um pico único.

Para o próximo trimestre fiscal, que termina em outubro, a Nvidia estima que as vendas serão de cerca de US$ 16 bilhões. Os analistas haviam estimado apenas US$ 12,5 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A Nvidia também aprovou um adicional de US$ 25 bilhões em recompra de ações.

A estimativa ressalta o papel da Nvidia como a principal beneficiária do boom da computação de IA. Diante de um aumento na demanda por chatbots e outras ferramentas, as operadoras de data center estão estocando os processadores da empresa, que são capazes de lidar com as pesadas cargas de trabalho exigidas pela inteligência artificial.

Isso ajudou a Nvidia a sair rapidamente de uma queda de chips em todo o setor e a acelerar o crescimento das vendas para sua taxa mais rápida em anos.

A divisão da Nvidia que fornece chips para centros de dados - antes um negócio secundário - tornou-se sua maior fonte de dinheiro. A unidade teve vendas de US$ 10,3 bilhões no último trimestre, contra uma estimativa de US$ 7,98 bilhões. A receita de jogos foi de US$ 2,49 bilhões, em comparação com uma previsão média dos analistas de US$ 2,38 bilhões. Os chips relacionados ao setor automotivo geraram US$ 253 milhões.

A IA tem sido o tópico mais quente para os investidores em tecnologia este ano, e todas as grandes empresas têm falado sobre seus recursos nessa área. Mas a Nvidia é uma das poucas que está ganhando muito dinheiro com essa tendência, que se acelerou desde o lançamento público do ChatGPT da OpenAI em novembro. Essa ferramenta ajudou a mostrar o impressionante potencial da IA generativa para um público mais amplo.

A Nvidia também se tornou mais importante como um termômetro do setor de tecnologia. As previsões da fabricante de chips fornecem uma janela para os planos de algumas das empresas mais valiosas do mundo - e indicam o quanto essas empresas estão dispostas a gastar para reformar os sistemas de computador para acomodar a IA.

Outros fabricantes de chips, enquanto isso, estão se esforçando para alcançar a Nvidia em processadores de IA, incluindo os principais fabricantes de chips para PC, Advanced Micro Devices e Intel. Mas a empresa continuou a atualizar seus produtos e a lançar softwares e serviços relacionados, com o objetivo de manter sua vantagem.

Domínio de mercado

A Nvidia foi cofundada em 1993 por Jensen Huang, que ainda dirige a empresa. Ele transformou com sucesso um negócio de fabricação de chips gráficos para videogames em domínio do mercado dos chamados aceleradores - chips que ajudam a treinar o software de IA bombardeando-o com dados.

A rápida introdução de processadores cada vez mais poderosos pela Nvidia - juntamente com o software que os acompanha - deixou os possíveis rivais para trás. Clientes como a Microsoft e a Alphabet, controladora do Google, por sua vez, estão fazendo fila para adquirir o máximo de chips que a Nvidia pode fornecer.

Como muitos de seus pares, a Nvidia não opera sua própria produção de chips e depende da fabricação terceirizada fornecida pela Taiwan Semiconductor Manufacturing e pela Samsung Electronics. Esse arranjo a livra dos enormes gastos e riscos de investir na fabricação. Mas também lhe dá menos capacidade de ajustar o fornecimento rapidamente.

